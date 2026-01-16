Köy Öğretmenlerinden Eğlenceli Kar Etkinliği - Son Dakika
Köy Öğretmenlerinden Eğlenceli Kar Etkinliği

Köy Öğretmenlerinden Eğlenceli Kar Etkinliği
16.01.2026 11:49
Güvenlik köyünde iki öğretmen, öğrencileriyle kar kayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Güvenlik köyünde iki kadın öğretmen, karne dağıtımı öncesi öğrencileri için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Öğretmenler, öğrencileriyle birlikte kızaklar ve poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Okul öncesi öğretmeni Fatma Yaman, üç yıldır görev yaptığı köy okulunda öğrencileriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Yaman ve okul müdürü Işıl Erbaşlı, öğrencilerle birlikte kızaklar ve poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kahkahaların eksik olmadığı etkinlikte, çocuklar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de karne öncesi moral depoladı.

Öğretmenler, köy okulunda imkanlar sınırlı olmasına rağmen öğrencilerin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sizlerin de bu güzel anları görmesi bizi mutlu eder" mesajını paylaştı. Karne dağıtımı öncesi gerçekleştirilen etkinlik, küçük bir köy okulunda büyük mutlulukların nasıl yeşerdiğini bir kez daha gösterdi.

Görünümüyle dikkat çeken okulun duvarlarının ise Fatma Yaman ile birlikte daha önce okulda görev yapan öğretmen Sinan Yediyurt tarafından boyandığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

11:46
