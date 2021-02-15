Köy okulları dezenfekte edildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yüz yüze eğitime başlanacak okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, 15 Şubat öncesinde kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürüttü.

Kent genelinde yaklaşık 750 kırsal mahallede yer alan okulda çalışma yapan ekipler özellikle öğrencilerin okullarda sıklıkla kullandığı mekanlar ile kapı ve pencereleri dezenfekte etti.

Haşereye karşı ise yine öğrencilerin sıklıkla kullandığı tuvalet, lavabo, bahçe ve oyun alanları gibi mekanlar ilaçlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını 15 Şubat öncesinde tamamlayarak öğrencilerin güvenli bir ortamda okullarına kavuşmasını sağladı.