Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de orman yangını (2)
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Köyceğiz'de orman yangını (2)

52 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Köyceğiz'de orman yangını (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, 2 hektarlık alan kül oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, "Yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 iş makinesi, 4 helikopter,  8 teknik personel, 3 memur, 65 yangın söndürme işçisi ve 10 mükellef, söndürme çalışmalarına katıldı. Yıldırım kaynaklı yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Köyceğiz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
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