Köyceğiz\'de Regaip Kandili Programları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Regaip Kandili çeşitli programlarla idrak edilecek.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından 25 Aralık 2025 Perşembe günü mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili nedeniyle özel programlar düzenlenecek. Regaib Kandili dolayısıyla Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Perşembe günü saat 10.30'da Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde kadınlara yönelik kandil özel programı yapılacak. Akşam namazından sonra da tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii ve Toparlar Merkez Camii'nde kandil özel programı gerçekleştirilecek. Köyceğiz Müftülüğü düzenlenen özel programlara tüm halkı davet etti. - MUĞLA