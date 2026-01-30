Köyceğiz'de Ücretsiz Kürek Okulu - Son Dakika
Köyceğiz'de Ücretsiz Kürek Okulu

Köyceğiz'de Ücretsiz Kürek Okulu
30.01.2026 10:00
Köyceğiz'de öğrenciler için düzenlenen yarıyıl tatili kürek okulu eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilerin yarıyıl tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla düzenlenen yarıyıl tatili kürek okulu eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

'7'den 70'e Köyceğiz Spor Yapıyor' projesi kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı koordinasyonunda, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Thor Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen Yarıyıl Tatili Kürek Okulu, hafta sonuna kadar sürecek. Ücretsiz olarak düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Kürek Okulu' eğitimlerine 14, 17 yaş arası öğrenciler katıldı. Yarıyıl Tatili Kürek Okulu eğitimleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Yarıyıl Tatili Kürek Okulu eğitimleri tecrübeli antrenörler nezaretinde her gün Köyceğiz Gölü'nde sürdürülüyor. Öğrenciler Kürek Okulu eğitimlerinden memnuniyetlerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

