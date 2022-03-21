Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor

21.03.2022 18:28
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; trafikte olumsuz tehlikeli davranışta bulunanlarla etkin mücadele etmek, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak, trafik kazalarını önlemek, sürücülerin, yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Köyceğiz'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 24 saat esasına göre trafik ekiplerinin yanı sıra (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve (PTS) Plaka Tanıma Sistemi vasıtasıyla da denetimler yapılarak özellikle yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen, kask ve emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya geçitlerine ve engelli park yerlerine hatalı park eden araçlara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince araç sürücülerine yasal işlem yapılıyor.

İlçe genelinde trafik ekiplerince (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve (PTS) Plaka Tanıma Sistemi ile 2022 yılı Ocak ayı itibari ile (3) aylık süreçte 1486 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandığı bildirildi. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce denetimlerin kesintisiz süreceği ifade edildi. Vatandaşların mağdur olmaması için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular. - MUĞLA

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de +1 voleybol farkındalık turnuvası Köyceğiz'de +1 voleybol farkındalık turnuvası Köyceğiz'de MHP Adım Adım 2023 toplantısı gerçekleştirildi Köyceğiz'de MHP Adım Adım 2023 toplantısı gerçekleştirildi

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:34:22. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement