Köyceğiz Voleybol Turnuvası Başlıyor

07.12.2025 15:54
07.12.2025 15:54
Köyceğiz'de 25 takımın katılacağı voleybol turnuvası 8 Aralık'ta başlayacak. Para ödülleri var.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk üç dereceye giren takımlara para ödülünün verileceği Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası 8 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da başlayacak. 25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Köyceğiz Voleybol Turnuvası sonucunda 1. olan takıma 15 bin TL, 2. olan takıma 10 bin TL, 3. olan takıma 5 bin TL ödül verilecek. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' açılışına tüm vatandaşlarımızı bekleriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

