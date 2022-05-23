Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor - Son Dakika
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Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor

23.05.2022 11:56

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Oklu köyünde yaşayan Salim Köylü'nün 10 yıl önce vefat eden ve evlerinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için köyünü terk etmediği ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Oklu köyündeki 10 haneli Sarnıç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 2 çocuk babası Köylü'nün eşi Şefika Köylü, 10 yıl önce yaşamını yitirdi. Şefika Köylü'nün cenazesi, evlerine yaklaşık 200 metre mesafede kendilerine ait arazide toprağa verildi.

HER GÜN EŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDİYOR

Her gün eşinin mezarını ziyaret ederek dua okuyan, kırlardan topladığı çiçekleri bırakan Köylü, çocuklarının ısrarına rağmen kendisinden başka kimsenin kalmadığı mahallesinden bir gün bile ayrılmıyor. Köylü, AA muhabirine, Oklu köyünde doğup büyüdüğünü, eşiyle görücü usulüyle evlendiğini söyledi.

"ÇOCUKLAR ÇAĞIRIYOR AMA GİTMİYORUM"

Eşinin 2012'de vefat ettiğini dile getiren Köylü, "O zamandan beri burada, başındayım. 50 yıllık hanımımı buraya defnettik." dedi. Köyde yalnız olduğunu belirten Köylü, "Çocuklar, 'Kastamonu'ya bizim yanımıza gel.' diyor ama hanımı bırakıp gitmiyorum. Hanım burada, nereye gideyim? Onu bekliyorum. Köyde kimse olmadığından hanımı bırakıp gidemiyorum. Her gün evden çıkıp buraya geliyorum. Dua okuyorum, çiçek getiriyorum." diye konuştu. Eşiyle aralarının çok iyi olduğunu vurgulayan Köylü, "Bir yastığa baş koyduk. Ben de kendi mezarımı yaptırdım, öldükten sonra ben de hanımın yanına yatacağım." ifadesini kullandı.

"DEDEM HER TÜRLÜ İŞİNİ KENDİSİ YAPIYOR"

Salim Köylü'nün torunu Ercan Köylü de dedesini yanlarına getiremediklerine anlatarak, şunları kaydetti: "Dedem 10 yıldır tek başına bu köyde yaşıyor. Kış ayları özellikle çok zor geçiyor. Burada yemeğini, temizliğini, her türlü işini kendi yapıyor. Davet etmemize rağmen bir gün bile Kastamonu'ya getiremiyoruz. Köyden ayrılamıyor, bırakmıyor. Biz ara ara geliyoruz. Babaannem yaşarken birlikte yanımıza gelir, ramazan aylarında bizimle kalırlardı ama babaannemi kaybettikten sonra, 'Babaannenizi bırakıp da gelemem.' diyor."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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