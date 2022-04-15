Köyde yaşayan kadınların hayatı gezen tavuk projesiyle değişti - Son Dakika

Edirne Valiliğinin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" sayesinde kadın girişimciler organik yumurta üretiyor.

Köylerde belirlenen 350 kadın üreticiye Valilikçe yüzde yüz hibeyle toplam 36 bin 750 Atak-s ırkı tavuk, 1400 yemlik, 1400 suluk ile 210 ton yem verildi.

Kadın üreticilerin her birine dağıtılan 105'er tavuktan organik yumurta elde ediliyor. Yumurtaları satan kadınlar bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, projeyle köylerdeki kadın yetiştiricilerin üretime yaptığı katkıların artırılması, istihdam oluşturularak ekonomik hayata katılmaları, elde edecekleri gelir ile ev ekonomilerine destek sağlamalarının amaçlandığını söyledi.

Geçen yıl kasım ayında başlatılan projenin hedefine uygun şekilde sürdüğünü belirten Bayazıt, "Dağıtımını yaptığımız tavuklarımız yüzde 70 oranında verime geçmiş olup, üretilen yumurtalar da halkımızın tüketimine sunulmuştur. İl ve ilçe müdürlüklerimizce yaptığımız kontrollerde üreticilerimizin ürettikleri yumurtaları pazarlaması da takip edilmekte, herhangi bir sorun oluşmaması için gerekli destek verilmektedir." dedi.

"Günlük 80-85 yumurta üretiyorlar, çevremize satıyoruz"

Sazlıdere köyünde projeye katılan 2 çocuk annesi 56 yaşındaki Zeynep Bakır da ev hanımı olarak üretimde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Proje sayesinde kısa sürede hayatının değiştiğini belirten Bakır, "Hayatımız değişti tavuklar sayesinde. Evimize huzur, mutluluk verdi. Neşeli bir aileyiz, daha çok neşe geldi. Sayın Valimiz Ekrem Canalp ve müdürümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

Müzik sayesinde yumurta veriminin arttığını savunan Bakır, şöyle konuştu:

"Tavuklarımızın radyosu var kümeslerinde, eşim onlara hep haraketli, neşeli şarkılar dinletiyor. Bir gün eşim hüzünlü bir şarkı açtı radyodan o gün yumurta verimi azaldı. Daha sonra neşeli şarkı çaldığımızda verim arttı. 105 tavuğumuz var. Günlük 80-85 yumurta üretiyorlar. Havalar sıcak olduğunda üretim daha da artıyor. Konu komşu, hısım akraba alıyor, çevremize satıyoruz."

Mustafa Bakır da emekli olduğunu ve eşine tavukların bakımında yardımcı olduğunu anlattı.

Yumurta satışının ev ekonomisine katkı sağladığını dile getiren Bakır, "İnsan alıştığı zaman kopamıyor. Kahve hayatım bitti. Kendi kendime burada uğraşıyorum. Doğal besleniyor tavuklarımız, ayrıca radyodan hareketli şarkılar dinletiyorum, verim arttı diyebilirim." dedi.

"Devletimiz bize imkan verdi çok mutluyuz"

Tavuklarına "Kara kızlarım" diye seslenen Aysel Sevinç ise tavukların yumurta verimini artırmaları ve lezzetli yumurta elde etmek için bahçesindeki kümesin yanındaki alana buğday ektiğini, tavukların yeşil buğday çimi ile beslendiğini dile getirdi.

Gününü tavukların bakımıyla geçirdiğini aktaran Sevinç, "Zamanım onlarla geçiyor. Ev hanımı olarak iş hayatında yer alıyoruz. Devletimiz bize imkan verdi çok mutluyuz. 105 tavuğum var. Komşularım alıyor yumurtaları, Edirne'den sipariş alıyoruz, oraya götürüyoruz. Yumurtalar lezzetli olduğu için talep giderek artıyor." diye konuştu.