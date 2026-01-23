Köyde Yüksek Ateş Krizi: Hastaya Zamanda Müdahale

KARS'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan kişi, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Selim ilçesine bağlı Aşağıdamlapınar köyünde yaşayan Murat Karadağ, ateşinin yükselmesi sonucu rahatsızlandı. Yakınları, köy yolunun kapalı olması sebebiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgede iş makinesi operatörleri, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen karla kaplı yolu ulaşıma açtı. Sağlık ekibi, evinde ilk müdahaleyi yaptığı Murat Karadağ'ı ambulansa Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolun tekrar kapanma riskine karşı, İl Özel İdaresi ekipleri. ambulansa hastaneye kadar eşlik etti. Hastanede tedavi altına alınan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,