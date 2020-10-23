Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü - Son Dakika

Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü

23.10.2020 09:28
Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Agit Nuyan, evinin bir odasını müzeye dönüştürerek, geçmişi gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Agit Nuyan, evinin bir odasını müzeye dönüştürerek, geçmişi gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'nde (köy) yaşayan üniversite öğrencisi Agit Nuyan, evinin bir odasını müzeye dönüştürdü. Çocukluğundan beri eski eşyalara karşı bir merakının olduğunu ifade eden Nuyan, "Kendimi bildim bileli eski eşyalara bir merakım var. Bende arkeoloji sevgisi vardı. Eski eşyaları araştırmak istiyordum. Nenemin eski bir sandığı vardı. Küçükken ilgimi çeken her şeyi orada saklardım. Eski şeylerden yola çıkarak böyle geleneksel bir ortam hazırladım" dedi.

Köy çocuklarının müzenin ne olduğunu bilmediğini, bu anlamda böyle bir ortamı hazırladığını vurgulayan Nuyan, "Köy çocukları müzenin ne olduğunu bilmiyor. Bu amaçla bunları toplu bir şekilde sergiledim ve müzeye dönüştürdüm. Çocukların geçmişine dair bir şeyleri bilmelerini istiyorum. Eskiden kullandığımız eşyaları, yeni nesillere aktarmak, onları bilgilendirmek, nenelerimizin dedelerimizin neler yaşadığını onlara aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Müzede çok çeşitli eşyaların olduğunu belirten Nuyan, "Değişik eşyalar var. Geçmiş ile geleneksel Türk el sanatlarını harmanladım. Metal paralar, aksesuarlar, dedemden kalan teyp, fotoğraf makinesi, gaz lambaları, halılar, tıraş makineleri, nenelerin halı dokurken kullandığı taraklar, kısacası ilgimi çeken her şeyi biriktiriyorum. Bunun yanında çizdiğim karakalem çalışmaları ile eski sanatçılarımızın fotoğrafları da bulunuyor. Köy halkının ilgisi çok iyi. Baya ziyaretçilerim var. Her şeye sevgiyle bakmak gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum" diye konuştu. - VAN

Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü
Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü
Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü
Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü
Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Üniversite, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü - Son Dakika

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