Köydeki Kanser Hastasına Acil Yardım

20.01.2026 14:39
Zonguldak'ta köy hizmetleri ekipleri, kar nedeniyle ambulans ulaşamayan kanser hastasını kurtardı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Mahmutoğlu Köyünde ikamet eden kanser hastası yaşlı kadının imdadına köy hizmetleri ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Mahmutoğlu Köyünde ikamet eden Zeliha Karagöz (77) isimli kadın aniden rahatsızlandı. İlçenin uzak köyleri arasında yer alan ve yoğun kar yağışından dolayı ambulans çıkamadığı köy hizmetlerinden yardım isteyen hasta ve hasta yakınlarının imdadına Devrek'te ki köy hizmetleri ekipleri yetişti.

Arazi aracı ile köyden hastayı alan ekipler gerekli tedavinin yapılması için 77 yaşındaki hastayı Devrek Derlet Hastanesine teslim ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

