Köye Dönüş İçin Destek Artırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Köye Dönüş İçin Destek Artırılmalı

05.02.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Köye dönüşün gerçek anlamda mümkün olabilmesi için tarım ve hayvancılık destekleri arttırılmalı, kırsalda hayatı kolaylaştıracak eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerekli yatırımlar yapılmalıdır." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyele dikkati çekti.

Tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve köye dönüşün teşvik edilmesinin ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Ramanlı, GAP kapsamındaki sulama tesislerinin tamamlanmasının da bu sürecin temel unsurlarından olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanındaki destekleri olumlu karşıladıklarını ancak mevcut desteklerin üreticinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını dile getiren Ramanlı, "Köye dönüşün gerçek anlamda mümkün olabilmesi için tarım ve hayvancılık destekleri arttırılmalı, kırsalda hayatı kolaylaştıracak eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Böylece köyler yeniden üretim merkezleri haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Yetersiz destekler nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını savunan Ramanlı, fiyatları düşürmek için ithalata yönelmenin ekonomiye zarar verdiğini, üreticiyi zayıflatarak dışa bağımlılığı arttırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Köye Dönüş İçin Destek Artırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:23:47. #7.11#
SON DAKİKA: Köye Dönüş İçin Destek Artırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.