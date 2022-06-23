Köylerdeki evlere dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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Köylerdeki evlere dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

23.06.2022 15:28

Köylerdeki evlere dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı 9 faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı, şahıslar kıskıvrak yakalandı Köylere dadanan hırsızlar çaldıkları silahları böyle saklamış Kastamonu'nun İnebolu ilçesi sahil kesiminde bulunan köylerdeki evlere dadanan 3 kişi, JASAT ekiplerince...

Köylerdeki evlere dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

9 faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı, şahıslar kıskıvrak yakalandı

Köylere dadanan hırsızlar çaldıkları silahları böyle saklamış

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesi sahil kesiminde bulunan köylerdeki evlere dadanan 3 kişi, JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerden çaldıkları av tüfeklerini sakladıkları yerler ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi sahil bölgesinde bulunan Özlüce, Yunus, Yaztepe ve Taşburun köylerindeki evlerde art arda gelen hırsızlık olayları, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde 9 ayrı eve zarar vererek malzemeleri çalan şahısların İ.Ç., K.Ö. ve T.Y. olduğu tespit edildi.

Şahıslar evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. JASAT tarafından yakalanan şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 9 farklı adresten çalınan 3 adet av tüfeği, 4 adet ağaç kesme motoru, 2 adet ot biçme motoru ile çok miktarda madeni hurda malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç., K.Ö. ve T.Y. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan İ.Ç. ve T.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.Ö. ise tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köylerdeki evlere dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köylerdeki evlere dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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