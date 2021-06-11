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Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor - Son Dakika

Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor

11.06.2021 21:06

Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor Muhtara, çürük ve yıkılmış okul binasını 'tamir et' dediler Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Göçkün Köyü'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan çürümüş okul binasının yıkılarak yerine köy konağı yapmak isteyen köylüler, yıkım...

Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor

Muhtara, çürük ve yıkılmış okul binasını 'tamir et' dediler

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Göçkün Köyü'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan çürümüş okul binasının yıkılarak yerine köy konağı yapmak isteyen köylüler, yıkım izni yerine 'tamir edilebilir' şeklinde izin çıkmasına tepki gösterdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Göçkün Köyü'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan okul binası, işlevini tamamen kaybederek kullanılamaz hale geldi. Duvarları, tavanı ve tabanı çatlayan, çürük ve her an yıkılma tehlikesi bulunan okul binasını değerlendirmek isteyen Göçkün Köyü sakinleri, İnebolu Kaymakamlığı'na okul binasının yıkılarak yerine köy konağı yapmak istedikleri yönünde dilekçe verdi. Verilen dilekçeye gelen cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan köylüler, binaya yıkım izninin verilmediğini yerine şerh konularak sadece tamir edilmesine onay çıktığını belirttiler. Binanın her an yıkılma tehlikesi bulunduğu için tehlikede arz ettiğini söyleyen köylüler, şerh kararının kaldırılarak okul binası yerine kamuya hizmet etmesi amaçlanan köy konağının yapılması noktasında çağrıda bulundu.

"Çürümüş okulu tamir ederek köy konağı yapmamızı istiyorlar"

Göçkün Köyü İlkokulu'nun yıllar önce boşaltılarak uzun yıllardır atıl durumda olduğunu ve tavanı, tabanı ve duvarlarının çürüdüğünü söyleyen Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Codur, çürümüş ve işlevini yitirmiş okul binası yerine köy konağı yapmak istediklerini kaydetti.

"Bu şekilde yapılsa dahi hiçbir işe yaramayacak"

Tabanı patlamış, duvarları ve tavanı tamamen çürümüş köy okulunun tamir edilmesi şerhiyle muhtarlığa verildiğini anlatan Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Codur, "Şerh yazısının kaldırılması için defalarca dilekçe verdik. Çürük binanın tamir edilecek yeri kalmadığını, bu şekilde yapılsa dahi hiçbir işe yaramayacağını ve tehlike arz edeceğini, şerh yazısı kaldırılırsa okul binası yerine köy konağı yapmak istediğimizi söyledik. Fakat şu ana kadar olumlu hiçbir cevap alamadık" dedi.

Tamir izni çıktı

Göçkün Köyü İlkokulu'nun çok eski ve yıllardır kullanılmadığına dikkat çeken Codur, "Tamamen çürümüş. Tabanı patlamış, tavanı çürümüş, duvarları taşımaz durumda. Köyümüz 500'ün üzerinde nüfusu olan, göç yaşanmamış, ilçemizin en kalabalık köylerinden bir tanesi. Öğrencilerimiz 500 metre yukarıdaki 9 Haziran İlk ve Ortaokuluna gidiyor. Köyümüze gelen doktorlar kadınlarımızı camide muayene ediyorlar. Mülki amirlerimiz bürokratlarımız gelse onları ağırlayacak bir konağımız yok. Bir ailenin evi yansa, yıkılsa kalacak yeri yok. Buraya köy konağı yapmak istiyoruz. Yaptığımız girişimler sonucu 22 Ocak 2020 tarihinde valilik oluru ile burası köyün ortak giderleri için geçici olarak köye tahsis edildi. Daha sonra yapılan incelemede binaya çürük raporu verildi. Buraya eski okulu yıkıp köyümüzün ihtiyacı olan ve köyümüze hizmet edecek şekilde yeni bir konak yapmak istediğimizi, binaların tamamen çürüdüğünü gösteren fotoğraflarla birlikte başvuru yaptık. Ancak binada tamir yapabilirsin, değişiklik yapamazsın ve burayı yıkamazsın şeklinde şerh yazısı koydular" diye konuştu.

Köy konağı yapmak için destek bekliyorlar

Tamamen çürümüş bir okul binasının yıkılarak topluma ve köye kazandırılması için yetkilerden şerh yazısının kaldırılmasını beklediklerini belirten Muhtar Ersin Codur, köylerine ait herkesin gelebileceği, ihtiyaç halinde konaklayabileceği, içinde kütüphanesi olan, tarımsal veya her türlü toplantı yapılabilecek, veterinerlerin bilgi verebileceği, doktorların muayene yapabileceği çok amaçlı bir köy konağı yapmak istediklerini kaydetti.

Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor
Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor
Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor
Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor

Kastamonu, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor - Son Dakika


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