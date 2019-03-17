Köylüler Gizemli Yaratık Çupakabrayı Yakaladı, Dünyada İlk

Bugün sizleri bilinmeyen, keşfedilmemiş ve daha önce hiç duymadığımız garip hayvanlarla tanıştırıyoruz.

Bugün sizleri bilinmeyen, keşfedilmemiş ve daha önce hiç duymadığımız garip hayvanlarla tanıştırıyoruz. Bu yaratıkların veya hayvanların neler olduğunu, gizemlerini merak ediyorsanız haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor

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