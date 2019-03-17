Köylüler Gizemli Yaratık Çupakabrayı Yakaladı, Dünyada İlk
1 saat önce
Bugün sizleri bilinmeyen, keşfedilmemiş ve daha önce hiç duymadığımız garip hayvanlarla tanıştırıyoruz.
Bugün sizleri bilinmeyen, keşfedilmemiş ve daha önce hiç duymadığımız garip hayvanlarla tanıştırıyoruz. Bu yaratıkların veya hayvanların neler olduğunu, gizemlerini merak ediyorsanız haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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