Köylülerin kayak keyfi - Son Dakika
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Köylülerin kayak keyfi

24 dakika önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kayak merkezine gidemeyen köylüler, kendi imkanlarıyla dağ yamacına oluşturdukları amatör pistte kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kayak merkezine gidemeyen köylüler, kendi imkanlarıyla dağ yamacına oluşturdukları amatör pistte kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kızakla kayma yarışları düzenleyen köylüler, doyasıyla eğlendi.

Sivas'a 107 ve İmranlı ilçesine 3 kilometre uzaklıkta olan Delice köyü gençleri, kendi imkanlarıyla Kızıldağ'ın yamacında oluşturdukları pistte kayak keyfi yapıyor. Geleneksel hale gelen etkinlik bu yıl da gerçekleştirildi. Kimileri kızaklarla, bazıları ise şambrel ve poşetler ile kaydı. İlçede eğitim gören üniversite öğrencileri de poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Gençlerin kaydığını gören yaşlılar da piste gelip, onlara eşlik etti.

Gençlerin kendi imkanlarıyla kayak pisti yaptıklarını söyleyen köylü Veysel Söylemez, "Bir yanımız Kızıldağ, diğer yanımızda da Kızılırmak var. Her yıl bu festivali kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu yıl köyün yaşlıları da bizlere destek çıktılar. Mangalımızı yaktık, çayımız getirdiğimiz sobanın üzerinde kaynıyor. İnsanlar milyonlar verip Kayak Merkezine gidiyorlar. Biz burada para vermeden eğleniyoruz" dedi.

Meral Elmas ise "Burası Sivas'ın Uludağ'ıdır. Kaymak için arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Herkes çok para harcayarak eğlenceye gidiyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için ve kış şartlarından dolayı buradayız. Gençlerimiz ve yaşlılarımızla beraber kayıyoruz. Bir yanda da mangal ve çay keyfi yapıyoruz. Kayak malzemelerini de kendimiz yaptık. Naylon ve kızaklarımızla kayıyoruz" diye konuştu.

Gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirten Zeynel Buldu (60) ise "Baktım gençler kayıyor. Benim de çocukluğum aklıma geldi. Gençlere destek vermek için geldim ve onlarla birlikte kaydım" dedi.


İmranlı, Delice, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:44 Kaynak: DHA
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