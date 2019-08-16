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Koynundaki kırkayakla sabahladı

36 dakika önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kırkayağın elini sokması sonucu hastanede gözlem altına alınan Mehmet Erbaş (74), taburcu edileceği sırada kırkayağın hala üzerinde olduğunu gördü.

Koynundaki kırkayakla sabahladı, System.String[]
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kırkayağın elini sokması sonucu hastanede gözlem altına alınan Mehmet Erbaş (74), taburcu edileceği sırada kırkayağın hala üzerinde olduğunu gördü. Hayvanın tekrar sokmadığı belirlenince Erbaş, taburcu edildi.
İlçeye bağlı Soğuksu Mahallesi Mektep Caddesi'nde yaşayan Mehmet Erbaş'ı, geçen çarşamba günü evinin önünde oturduğu sırada, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki kırkayak elinden soktu. Zehrini Erbaş'ın elinin üzerine bırakan kırkayak, gözden kayboldu. Acılar içinde kıvranan Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gözlem altına alınan Erbaş, sabah taburcu edilecekken, ilginç bir olay yaşandı. Serumu çıkartılan Erbaş'ın yataktan kalkacağı sırada, kızı Zeynep Erbaş, babasının karın boşluğunda ve gömlek düğmelerinin arasındaki kırkayağı fark etti. Mehmet Erbaş, kırkayağı yere düşürüp, üzerine basarak öldürdü. Durum hastane personeline bildirildi. Yapılan kontrolde kırkayağın tekrar sokmadığı belirlenince, Erbaş taburcu edildi.
Mehmet Erbaş, "İlk kez böyle bir olay yaşadım. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında bu tür tehlikelere karşı uyanık olmalarını öneriyorum" dedi.
Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise, kırkayak, akrep veya arı gibi böcek sokmalarının yarattığı tehlikeye değinerek, "Yaz aylarında çoğalıyorlar. Sokma durumlarında bir an önce tedavi uygulanmalıdır, aksi halde öldürebilir" diye konuştu.


Mehmet Erbaş, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:45 Kaynak: DHA
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