Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı - Son Dakika
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Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı

26.05.2022 12:35
Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Deposu'na ait alanda yapıldı.

Arazöz ve ilk müdahale araçlarını kullanan ekiplerin katıldığı tatbikatı, Kaymakam Resul Yıldırım ile Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş izledi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Yıldırım, amaçlarının yangınsız bir dönem geçirmek olduğunu söyledi.

Yıldırım, ormanları korumanın her vatandaşın insanı görevi olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Koyulhisar, Giresun, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı - Son Dakika


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