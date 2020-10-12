Köyün içme suyu güneş enerjisiyle karşılanacak - Son Dakika

Karabük Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kayı köyünde kurulan güneş enerjili içme suyu tesisi, törenle hizmete açıldı.

2020 KÖYDES projesi kapsamında 200 bin 760 liraya yapılan tesisin açılış törenine Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile köy sakinleri katıldı.

Yapılan içme suyu tesisinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz ne kadar güçlü olursa bu tür tesisleri çok daha kolay yapabiliriz. Biraz önce bir amcamız ile konuştum ve '50 yıllık bir sorunumuzu çözdünüz' dedi. Bu çok önemli. Bu yapılan yatırımın maliyeti çok büyük rakamlar tutmadı belki ama bunun için de güç ve kaynak lazım." dedi.

Karabük'e KÖYDES projesi kapmasında şu ana kadar 200 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını belirten Gürel, "Bu sene ilimize 25 milyon 750 bin liralık kaynak geldi. Bu kaynaklar alt yapı hizmetlerinde, içme suyunda, kanalizasyon ve yollarımızda kullanıldı. Kayı köyümüzde de güneş enerjisi yapımı için kullanıldı. Yapılan tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş'in hayırlı olsun konuşmalarının ardından Kayı köyü güneş enerjili içme suyu tesisinin kurdelesi kesilerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Günlük 32 ton içme suyu pompalayacak olan tesiste, 54 güneş paneli bulunuyor. Bu paneller ile 17 bin 280 kilowatt saat enerji elde edilecek.