Son Dakika Haberleri: Kozaklı BİZZ Termal Otel Kapılarını Hizmete Açtı
Son Dakika Güncel Kozaklı BİZZ Termal Otel Kapılarını Hizmete Açtı - Son Dakika

Kozaklı BİZZ Termal Otel Kapılarını Hizmete Açtı

7 saat önce

İş Adamı Behsat Önder'in satın aldığı ve İç Anadolu'nun en büyük termal kompleksi olan Kozaklı Bizz Termal Otel, bugün kapılarını hizmete açtı.

Kozaklı BİZZ Termal Otel Kapılarını Hizmete Açtı, System.String[]

İş Adamı Behsat Önder'in satın aldığı ve İç Anadolu'nun en büyük termal kompleksi olan Kozaklı Bizz Termal Otel, bugün kapılarını hizmete açtı. Alphan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Behsat Önder, gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını ve geçmişte yaşanan tüm mağduriyetleri gidereceklerini belirtti.


İç Anadolu'da en büyük termal otel olma özelliğini taşıyan tesiste 8 adet termal havuz, büyük- küçük herkesin keyifli vakit geçireceği Aquapark, spor salonları, lokantalar, toplantı salonları ve tüm ihtiyaçların karşılanabileceği de alışveriş merkezi bulunuyor.


Öncesinde mağduriyet yaşayan hak sahiplerinin tüm haklarını koruyarak hizmet vereceğini belirten Önder; "Söz verdiğimiz gibi kurbanlarımızı kesip dualarla tesisimizi hizmete açmış bulunmaktayız. Bu süreçte maddi ve manevi olarak bizlerden desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İş adamı Behsat Önder; "Kozaklı Bizz demek milli servet demektir, iş demektir, AŞ demektir, ekmek demektir, emek demektir, umut demektir. Açılamaz denilen tesisi açmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Allah'a binlerce şükür bizler amacımıza ulaştık. Mağduriyeti giderilen üyelerimizin ettikleri hayır dualarını duyunca ne kadar doğru bir iş yaptığımızın bir kere daha farkına varmış bulunmaktayız. Dünyalık bir beklentisi olmayan bizlerin hesabı ahretliktir. Allah ahretini dünyaya değişenlerden eylemesin" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İç Anadolu, Kozaklı, Termal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozaklı BİZZ Termal Otel Kapılarını Hizmete Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]