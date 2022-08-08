Çokak, Faydalı, Çukurköprü, Alapınar, Pekmezci, Kuyluk, Bulduklu ve Yassıçalı mahallelerinde incelemelerde bulunan Özgan'a, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Kazım Özgan, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi - Son Dakika

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