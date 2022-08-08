Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi

08.08.2022 12:04
Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çokak, Faydalı, Çukurköprü, Alapınar, Pekmezci, Kuyluk, Bulduklu ve Yassıçalı mahallelerinde incelemelerde bulunan Özgan'a, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Özgan, vatandaşların taleplerini dinlemek için ziyaretleri sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemeye onlarla dertleşmeye devam ediyoruz. Köylü milletin efendisidir. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Hafta sonları köylerimizi gezmeye devam ediyor, onlarla sorunları konuşuyoruz. Yapacağımız hizmetler ile yaptığımız hizmetleri onlara anlatıyoruz."

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Kaynak: AA

Kazım Özgan, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi - Son Dakika
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