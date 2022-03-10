Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı

10.03.2022 12:25
Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde 5 rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece çalındı.

Rögar kapaklarının yerinde olmadığını gören mahalle sakinleri, vatandaşların ve araçların zarar görmemesi için ağaç dalı ve taş koyarak önlem aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kozan Belediyesi ekipleri rögarları kapattı.

Rögar kapaklarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu

Çanaklı, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Bursa'daki nişanlı cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Hediyeleri geri vermediği için defalarca bıçaklayarak katletmiş!
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement