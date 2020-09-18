Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ilçesinde 7 köy yoluna araç geçişi için köprü yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kozan'da gerçekleştirdiği köprü çalışmalarında 7 köyün yol bağlantısını sağladı. Tilan, Kuytucak, İdem, Kızıllar, Eskikabasakal ve Zerdali'de köprü yapımları tamamlandı. Zerdali'de 2, diğer köylerde birer köprü yapımının tamamlanmasıyla bu köylerin ilçe ile bağlantıları sorunsuz sağlanmış oldu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kozan'da 7 yeni araç köprüsü yapıldı - Son Dakika