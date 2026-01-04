Kozan'da Kar Eğlencesi - Son Dakika
Kozan'da Kar Eğlencesi

04.01.2026 17:36
Adana'da kar yağışı, vatandaşlara kardan adam yapma ve kar topu oynama keyfi yaşattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Horzum Yaylası ve Çulluuşağı bölgesinde etkili olan kar yağışı, renkli ve keyifli görüntüler ortaya çıkardı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu aileleriyle birlikte kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak geçirdi. Bölgenin dron ile çekilen görüntülerinde kızılçam ormanlarının üzerini kaplayan beyaz örtü, seyredenleri mest etti. Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikram ederek eğlenceli anlar yaşayan Bayram Alparslan, "Uzun süredir bölgemize kar yağmıyordu. Burada çok eğlendik. Kardan adamımıza sucuk ekmek verdik, şalgam içirdik. Sucuk ekmek yiyip şalgam içen tek kardan adam Adana'da" dedi.

Karın keyfini çıkaran vatandaşlardan Teyfik Yüceli ise, "Kar gören masum Kozanlılar olarak eğlenmeye geldik. Bu yıl kurak geçti ama 2026 bereketle geldi. Büyüklerimiz 'kar senesi, var senesi' der. Kozan çok şanslı bir yer; 20 dakikada kara, 20 dakikada denize ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

Aracının üzerine kardan adam yapan Şeref Kopçak da, "Horzum'a kar topu oynamaya geldik. Kardan adamı yaptık, onunla Kozan'a ineceğiz" dedi.

Kar yağışıyla birlikte Kozan'da hem doğa hem de insan manzaraları adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ADANA

