Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı - Son Dakika

Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı

6 saat önce

Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı Banka ve PTT önünde sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için barikatlı önlem alındı Adana'nın Kozan ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler sokağa çıkma zorunluluğu olan vatandaşların banka ve PTT...

Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı

Banka ve PTT önünde sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için barikatlı önlem alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler sokağa çıkma zorunluluğu olan vatandaşların banka ve PTT önündeki yoğunluğu azaltmak için sosyal mesafe için barikatlı önlem uyguladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde banka ve PTT önünde bankacılık işlemleri için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturmaması ve sosyal mesafeyi koruması için ilçe kaymakamlığı, emniyet personeli ile birlikte tedbirleri arttırdı. İlçede yeni göreve başlayan 20 bekçinin de yer aldığı çalışmada Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar banka, PTT ve bankamatiklere sosyal mesafe kuralına uyması için ek tedbirler alındı. İlçe genelinde polis ekipleri sık sık anonslar ile vatandaşları evde kalması için uyarırken Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında ilçede göreve başlayan 20 bekçiyi Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların ve vatandaşların yoğun bulduğu bölgelerde görevlendirme yaptı. Bankalar ve PTT önünde oluşan yoğunlukta bekçiler ve polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafe kuralını uymasını sağlarken oluşturulan polis bariyerleri ile vatandaşlar sıralı ve mesafeli olarak bankacılık işlemleri tamamladı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını zorunlu olmadıkça evden çıkmadıklarını kaydetti.

Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı

Kozan, Polis, PTT, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak         
01:12
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız         
00:26
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı         
00:13
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 03:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]