Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek - Son Dakika Ekonomi

Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, korona virüs ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı mücadele başlattıklarını kaydetti.

Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, korona virüs ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı mücadele başlattıklarını kaydetti.


Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşılaşılmıştır. Ülke olarak tek vücut bir olmamız gereken, deprem, salgın hastalıklar gibi durumları fırsat bilerek ürün fiyatlarını artırmak vicdanımızı, toplumsal değerlerimizi yaralamaktadır" dedi.


Kozan Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Kozan Ticaret Odası disiplin mekanizlarını çalıştıracaklarını belirten Kandemir, "Bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki 81 ilde 365 oda ve borsalarımızla TOBB camiası olarak vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - ADANA

Mustafa Kandemir, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
02:09 Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz"
02:04 Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı
01:18 Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
00:54 ABD borsası ralli yaptı
00:04 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]