Kozlu'da Gıda Zehirlenmesi İddiası: Mikrobiyal Kirlilik Tespit Edildi - Son Dakika
Kozlu'da Gıda Zehirlenmesi İddiası: Mikrobiyal Kirlilik Tespit Edildi

12.01.2026 22:16
Zonguldak Valiliği, Kozlu'daki kız yurduna ait şebeke suyunda mikrobiyal kirlilik bulunduğunu açıkladı.

Zonguldak Valiliği, Kozlu ilçesindeki kız öğrenci yurdunda "gıda zehirlenmesi" iddialarına ilişkin, bölgedeki farklı noktalardan alınan şebeke suyu numunelerinde mikrobiyal kirlilik tespit edildiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, 6 Ocak'ta ilçedeki Merkez Mahallesi'nde bulunan Kozlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen ve basına "gıda zehirlenmesi" olarak yansıyan olayla ilgili olarak, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

Söz konusu tarihte yurtta sunulan yemeklerden alınan numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde incelendiği aktarılan açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda yemek numunelerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca yurtta kullanılan ambalajlı sulara ait analiz sonuçlarında da olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı günün akşam saatlerinde yalnızca yurtta barınan öğrencilerden değil, yurt bölgesi ve çevresinde ikamet eden vatandaşlardan da benzer şikayetlerle acil servislere başvurular olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgedeki farklı noktalardan alınan şebeke suyu numunelerinde mikrobiyal kirlilik tespit edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurumlar tarafından şebeke suyundan tekrar numuneler alınarak inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup, söz konusu analizlerin sonuçları tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecektir. İnceleme süreci tamamlanıncaya kadar Kozlu Merkez Mahallesi'nde şebeke suyunun tedbir amacıyla kaynatılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir."

Olayın yaşandığı gün ve takip eden 3-4 gün boyunca bulantı ve kusma gibi semptomlarla acil servislere yapılan başvurularda artış gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, iki gündür başvuru sayılarının normal seviyelere döndüğü, konunun ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde titizlikle takip edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Zonguldak Valiliği, Yerel Haberler, Güncel

23:11
22:37
22:09
20:59
20:36
20:14
