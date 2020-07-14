Kozluk kaymakamı değişti - Son Dakika

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ İlçe Kaymakamı olarak atandı. Bilici'nin yerine Kaymakam Eyüp Güngör atandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden daha üst görevlerde değerlendirildi. 60 binin üzerinde nüfusu ile Batman'ın en büyük ilçesi konumunda olan Kozluk'a 2017'de atanan Kaymakam Osman Bilici Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ İlçe Kaymakamı olarak atanırken, yerine Bolu'nun Göynük İlçe Kaymakamı iken 7 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/268 sayılı karar ile Diyarbakır'ın Hazro İlçe Kaymakamlığına atanan Eyyüp Güngör'e ait hüküm iptal edilerek Batman'ın Kozluk Kaymakamlığına atandığı açıklandı. - BATMAN