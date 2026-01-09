Kozluk\'ta Okul Servislerine Denetim

Batman'ın Kozluk ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Değirmendere ve Alıçlı köy yollarında okul servisleri denetlendi.

Denetimler kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda, kış lastiği ve zincir bulundurulup bulundurulmadığı ve sürücü evrakları incelendi.

Açıklamada, öğrencilerin can güvenliğinin önemli olduğu ve denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.