Kozluk ve Sason'da Eğitime Kar Engeli

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde bu gece beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.