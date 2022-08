KPSS ile ilgili bir bomba iddia daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılmış

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından konu yargıya taşındı. Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emniyet söz konusu yayınevine operasyon düzenledi. Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atadı.

TÜRKÇE SORULARINDA ŞİFRELEME İDDİASI

KPSS soruşturması devam ederken konuyla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapıldığını öne sürdü.

"İLK KELİME İLE SON KELİMEDE YAPMIŞLAR"

Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

KPSS İPTAL EDİLDİ

Öte yandan ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.