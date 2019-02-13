KPSS sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı
7 saat önce
2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
2010 KPSS
sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:15
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