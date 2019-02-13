Son Dakika Haberleri: KPSS sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı

7 saat önce

2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı, System.String[]
2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Başkanı Temelli'den Dikkat Çeken Çıkış: 2021'de Erken Seçim Kaçınılmaz Erdoğan, Protokoldeki Kişiye Kızdı: Verdik, Senin Haberin Yok

Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KPSS sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]