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Kraliçe Elizabeth halka seslendi: Covid-19'u İkinci Dünya Savaşı ruhuyla yeneceğiz
6 saat önce
İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık taht süresince olağan yıllık noel mesajı haricinde beşinci defa televizyondan yayınlanan konuşmasıyla halka seslendiView on euronews.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık taht süresince olağan yıllık noel mesajı haricinde beşinci defa televizyondan yayınlanan konuşmasıyla halka seslendiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:30
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