Kraliçenin prensine vedası... - Son Dakika

Kraliçenin prensine vedası...

18.04.2021 07:31
Kraliçenin prensine vedası..., System.String[]

Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.

Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Sadece malı mı? Doğumlarından ölümlerine her anları, alışkanlıkları, neye sinirlendikleri, kimlerle arkadaş oldukları... Özellikle bugün hepimizin elinin altındaki sınırsız 'dikiz' tatminini garantileyen aplikasyonlar sayesinde her an daha fazlasından haberdar olabiliyoruz, bu da hem çenemizi hem gözlerimizi yoruyor. Çocuğumuzun ödevini unutuyoruz, yemeğin altını yakıyoruz, alttan gelen aramaları reddediyoruz kim ne yapmış göreceğiz diye.

Bir Balkan prensi olan uzun boylu ve yakışıklı Philip'le uzaktan kuzeni olan, geleceğin kraliçesi Elizabeth, birbirlerine aşık olup 1947'de evlenmişlerdi.

MODERNLEŞMEYİ SAĞLADI

İlk cümleyi Büyük Britanya bağlamında öğelerine ayıralım: Zengin olan geleneksel olarak aristokrasi mensupları, yani kraliyet ailesi ve çevresi. Züğürtse halk, yani ben, siz. Her ne kadar bizlere benzeseler de kraliyet ailesi üyelerinin insanüstü özellikleri var. Yaşadıkları saraylarda herkes güzel, sağlıklı, bakımlı ve heteroseksüel. Kimsenin kilo sorunu yok, depresyona girmiyorlar. Kimse hata yapmıyor, suç işlemiyor. Suç işledikleri iddia edilse de, mesela pedofiliyle itham edilmiş olabilir biri, hesap vermesi dahi gerekmiyor. Bu olağanüstü hayatlar yaşayan olağanüstü tür, anayasal görevlerinin yanı sıra halklarının afyonu. Instagram'dan önce de bu böyleydi, sonra da böyle. Onları en çok kendileriyle özdeşleşebildiğimiz zamanlarda, sıradan, herkesin yaşadığı deneyimlerden geçtiklerinde konuşuyoruz. Doğduklarında, ürediklerinde ve öldüklerinde... Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 73 yıllık eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü de böyle bir özdeşleşme yarattı.

Philip, ölmeden önce bilmiyordum, Britanya Kraliyet Ailesi'nin modernleşmesi girişiminde bulunan ana karaktermiş. Onlar için modernlik, halkın yaşamına bir adım daha yaklaşmaları demek, bir yandan da evlerini ve hayatlarını halka açmak... 1901'e kadar aile üyelerine boşanma yasakken bugün Elizabeth ve Philip'in Edward dışındaki tüm çocukları boşanmış durumda. Amerikalı ve boşanmış bir kadınla evlenmeye karar verdiği için 1936'da tahttan vazgeçen, Kral 8'inci Edward'ın kardeşinin torunu Charles, annesi vefat ettiğinde, ikinci eşi Camilla ile tahta geçecek.

Philip, ailenin 'normal bir insan'a en çok benzeyen üyelerden biri ki, kendisi, Elizabeth ile evliliği dışında da bir prensti. Yunanistan doğumlu, uzun boylu ve yakışıklı asker Philip, 'Kimsenin umursamadığı bir Balkan prensi' olduğunu söylermiş. Uzaktan kuzeni olan Prenses Elizabeth'le birbirlerine aşık olup evlendiklerine ben ikna oldum. Gençlik fotoğraflarındaki utangaç gülümsemeler,

kol kola yürümeler ve gizleyemedikleri bir coşkun sevgiyle süslü. Bence kraliyet ailesinde aşka izin var. Arada skandallar ortaya çıksa da... Charles'ın Camilla ile kavuşması da buna örnek değil mi?

Philip'le Elizabeth 1947'de evleniyorlar. Elizabeth'in bir denizci eşi olarak yaşadığı, manava gidip alışveriş yaptığı ve pasaport sahibi olduğu beş yılın ardından çift, kraliyetin başına geçiyor. Philip, tarihte benzeri bir tek Kraliçe Victoria döneminde görülmüş bir prenslik yaşıyor. Kraliçenin eşi ama kral değil. Çocukların kafasını karıştıracak bir durum. Modernliği de kısmen buradan geliyor aslında. Titr üzerinde inat etmeyişi, seremonilerde eşinin önünde eğilip iki adım geriden yürüyüşü, yılmayan bir hizmet adamı oluşu... Bizde onun gibilere 2000'lerde 'light erkek' denirdi, İngiltere'de 1950'lerden beri 'modern eş' deniyor. Evle ve çocuklarla esas onun ilgilendiği anlatılıyor. Böylece Elizabeth devlet ve hayır işlerine odaklanabiliyor.

ŞAKACI, FEVRİ, ÇAPKIN...

Modernlik madalyonunun diğer yüzünde halka açılma var. 1961'de televizyon röportajı veren ilk kraliyet üyesi oluyor Philip. 1969'da çekilen ilk belgesel de onun fikri. Balmoral'daki kır evlerinde sıradan bir ailenin pikniği gibi sunulan bölümde Kraliçe Elizabeth'in barbekü başındaki Philip'e yaklaşıp "Salata hazır" deyişi, halka sesleniş tonundan daha insani ve heyecanlı gelmiyor kulağa gerçi. Sanki Philip plastik köz üzerinde duman makinesiyle ızgara yapıyor ve salata da kağıttan. Elizabeth korkunç bir 'sıradan insan'. Öte yandan Philip gazeteciler önünde küfreden bir adamdı. Kendine has, şakacı, fevri ve hatta bir ara çapkın biriydi. Diana, Kate ya da Meghan'ı unutun, biyografisinin yazarları, Philip'in dışarıdan olduğu için halk tarafından böylesi sevildiğini söylüyor. İyi kötü, aşkla devlet işlerinin birbirine karıştırıldığı, 70 küsur yıllık bir görevdi onun evliliği. Prens William'ın, dedesinin görevinin büyük bağlılıkla bilincinde olup yaşamını aileye ve halka adadığı ve kendisine örnek oluşturduğunu söylediğinde hangimizin aklından 'Bu sözler Harry'ye mi acaba' diye geçmiyor? "Onların jenerasyonu farklıydı" diyorlar, yine, bu karşılaştırmada taşın kime gittiği de açık edilmeden.

Elizabeth kendine zıt karakterde bir adam sevdi ve ne kadarının sevgiden ve bağlılıktan, ne kadarının görevden olduğunu bilemediğimiz motivasyonla bir ömrü birlikte geçirdiler. Kraliyet aşkları hep masallardaki gibi olmuyor. William ve Kate, Charles ve Camilla'nın ardından tahtta yerlerini almayı beklerken Harry ve Meghan Kaliforniya'da. Hangi masalda böyle son bulabilirsiniz? Harry ve 8'inci Edward sevdiklerine olan görevlerini önceledi; biz de böylece sarayda böylelerine yer olmadığını öğrendik. Öte yandan bizlerin aile (gönül) saraylarında da herkese yer yok ve sorarım, hangimizin evliliğinde görev bilinci yok?

Onlar Philip'in açtığı yolda yürüyerek 'modernleştikçe' biz halkın kraliyet ailelerine ilgisi artacak. 'Bridgerton' ve 'The Crown' gibi diziler, gazete manşetleri, televizyonda günlerce süren özel yayınlar, onların yaşamlarının dönüm noktalarını, bizlere sahip olduğumuzu bilmediğimiz ya da kabul etmediğimiz bir açlığı doyurmak için sunacaklar. Philip etkisi de, belki önümüzdeki yıllarda Oprah Winfrey röportajlarının ailenin genç üyeleri arasında normalleşmesiyle kendini gösterecek.

Kraliçenin prensine vedası...

Büyük Britanya, Instagram, Britanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kraliçenin prensine vedası... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi         
07:43
Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'yla aşk yaşadığı iddialarına tuhaf cevap: Manasız bir orta alan mücadelesi Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'yla aşk yaşadığı iddialarına tuhaf cevap: Manasız bir orta alan mücadelesi         
02:00
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Belarus Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Saldırının arkasındaki ülkeyi Lukaşenko açıkladı Belarus Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Saldırının arkasındaki ülkeyi Lukaşenko açıkladı         
22:51
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir         
21:52
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
16:14
Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi         
16:04
Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti         
15:17
Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı         
14:43
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 07:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kraliçenin prensine vedası... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei