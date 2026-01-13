Kredi Kartı Harcamaları Temel İhtiyaçlardan Kaynaklanıyor - Son Dakika
Kredi Kartı Harcamaları Temel İhtiyaçlardan Kaynaklanıyor

13.01.2026 10:00
CHP'li Gürer, kredi kartı harcamalarının lüks tüketimden değil, temel ihtiyaçlardan arttığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, BDDK ve TCMB verilerine göre 2026 yılının ilk haftasında kredi kartı harcamalarının 2025 yılının aynı dönemine göre arttığını belirterek, "Vatandaş sofrasını kredi kartıyla kuruyor. Veriler, harcama artışının lüks tüketimden değil, doğrudan temel ihtiyaçlardan kaynaklandığını ortaya koydu. Kredi kartının artık tatil, elektronik ya da lüks harcama aracı olmaktan çıktığını gösterdi" dedi.

Bir yıl içinde kartlı harcamaların yüzde 54 yükseldiğini, artışın en yoğun yaşandığı alanların yemek, market ve gıda olduğunu kaydeden Gürer, "AKP iktidarı sabit ve dar gelirliyi enflasyona ezdirip açlık sınırının altına mahküm edince, vatandaş da hayatta kalabilmek için borçlanmak zorunda kalıyor. Bugün insanlar açlık sınırında yaşamını sürdürürken, geleceğini kredi kartı borçlarıyla ipotek altına alıyor" ifadelerini kullandı.

"Bir yıl içinde toplam kartlı harcamalarda yaklaşık yüzde 54'lük artış yaşandı"

Gürer, 2025 yılının Ocak ayının ilk haftasında kredi kartı ve banka kartı ile yapılan toplam harcamanın 382 milyar 754 milyon 507 bin TL olduğunu, 2026 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 589 milyar 130 milyon 299 bin TL'ye yükseldiğini belirtti. Gürer, "Bir yıl içinde toplam kartlı harcamalarda yaklaşık yüzde 54'lük artış yaşandı" dedi.

2026 Ocak ayının ilk haftasında yemek harcamalarının 31 milyar 742 milyon 107 bin TL'ye, market harcamalarının 108 milyar 787 milyon 846 bin TL'ye, çeşitli gıda harcamalarının ise 38 milyar 22 milyon 434 bin TL'ye çıktığını belirten Gürer, "Yalnızca bu üç kalemde yapılan harcama 178 milyar 552 milyon TL'yi aştı. Bu rakam, toplam harcamaların yaklaşık yüzde 30'una karşılık geldi" diye konuştu.

"Veriler, harcama artışının lüks tüketimden değil, doğrudan temel ihtiyaçlardan kaynaklandığını ortaya koydu"

Bir yıllık karşılaştırmaya göre yemek harcamalarının yaklaşık yüzde 45, market harcamalarının yüzde 54, çeşitli gıda harcamalarının ise yüzde 42 oranında arttığını belirten Gürer, "Veriler, harcama artışının lüks tüketimden değil, doğrudan temel ihtiyaçlardan kaynaklandığını ortaya koydu. Kredi kartının artık tatil, elektronik ya da lüks harcama aracı olmaktan çıktığını gösterdi" dedi.

Gürer, geliri gıda enflasyonu karşısında eriyen vatandaşın sofrasını borçlanarak kurmak zorunda kaldığını belirterek, "Yemek, market ve gıda harcamalarının kartlı harcamalar içindeki ağırlığı bu durumu net biçimde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Bir yıl içinde kredi kartı sayısı 12 milyon 87 bin 112 adet arttı"

Kredi kartı kullanımına ilişkin verileri de paylaşan Gürer, 2025 yılının başında 38 milyon 800 bin kişinin kredi kartı kullandığını, toplam kart sayısının 130 milyon 185 bin olduğunu; 2026 yılına gelindiğinde ise kredi kartı kullanan kişi sayısının 40 milyon 300 bine, kredi kartı sayısının 142 milyon 272 bin 843'e yükseldiğini söyledi. Gürer, "Bir yıl içinde kredi kartı sayısı 12 milyon 87 bin 112 adet arttı" dedi.

2025 yılı başında kişi başına düşen kart sayısının yaklaşık 3,35 olduğunu, 2026 yılı başında ise bu sayının 3,53'e ulaştığını belirten Gürer, "Bir yıl içinde kişi başına düşen kart sayısındaki artış, vatandaşın harcamalarını tek kartla değil, birden fazla kartla ve çoğu zaman borcu borçla kapatarak sürdürdüğünü ortaya koydu" diye konuştu.

Gürer, 2025'ten 2026'ya uzanan süreçte kartlı harcamalardaki artışın refah artışını değil, geçim sıkıntısını işaret ettiğini belirterek, "Açıklanan veriler, vatandaşın artık karnını doyurabilmek için kredi kartına yüklenmek zorunda kaldığını ve geçim sorununun rakamlara açık şekilde yansıdığını ortaya koydu" dedi.

Kaynak: ANKA

