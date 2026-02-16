Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı - Son Dakika
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı
16.02.2026 08:03
BDDK'nın kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine yönelik bankalara verdiği süre doldu. BDDK kararı doğrultusunda kredi kartı limitleri bugünden itibaren yeniden belirlenecek; toplam limit esas alınacak, eğitim ve sağlık harcamaları kapsam dışı tutulacak, limiti düşenler belirli şartlarla artış talep edebilecek ve bankalara sistem altyapılarını yenilemeleri için 3 ay süre tanınacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine yönelik talimatı bugün itibarıyla uygulamaya girdi. Kurumun bankalara verdiği süre sona ererken, limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik yeni hesaplama sistemi devreye alındı.

BDDK, bankalardan müşterilerle temasa geçilmesini, dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temin ve teyit süreçlerinin oluşturulmasını ve özellikle eğitim ile sağlık harcamalarının toplam limit hesaplamasından düşülmemesi için gerekli sistemsel altyapının kurulmasını istemişti. Teknik ve operasyonel düzenlemelerin en geç üç ay içinde tamamlanması gerekiyor.

TÜM KARTLARIN TOPLAM LİMİTİ ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da yeni limit hesaplamasına dahil edilecek. İlk aşamada toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için indirim yapılmayacak. Ancak bu sınır, tek kart için değil tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli olacak.

Örneğin farklı bankalardan toplam 600 bin lira limite sahip bir müşteri, 400 bin liralık istisnadan yararlanamayacak. Toplam limiti 400 bin liranın altında kalanların limitleri korunacak, bu tutarın biraz üzerinde olanlarda ise indirime gidilebilecek.

400 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ KARTLARDA KADEMELİ DÜŞÜŞ

400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan tutar üzerinden kademeli düşüş uygulanacak. Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, kalan 200 bin liranın yüzde 50'si silinerek yeni limit 500 bin liraya çekilecek. 750 bin liranın üzerindeki toplam limitlerde ise, hesap kesim dönemleri dikkate alınarak kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i esas alınacak.

Limit azaltımı sonrası toplam limiti 400 bin lira veya altına düşen müşteriler, bu tutara kadar yapacakları artış taleplerinde gelir belgesi sunmadan başvuru yapabilecek. Ancak bankalar değerlendirme yaparken müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini yine dikkate alacak. 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde resmi gelir belgesi zorunlu olacak.

2026'DA YENİ BAŞVURULARA GELİR SINIRI

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda bu sınır en fazla gelirin dört katına çıkabilecek. Bankalar limit belirlerken gelir, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini hedefliyor.

Ekonomi, Finans

