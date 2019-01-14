Son Dakika Haberleri: Kredi Kartına Hangi Ürün Kaç Taksit Yapılacak? BDDK Açıkladı!

Kredi Kartına Hangi Ürün Kaç Taksit Yapılacak? BDDK Açıkladı!

1 saat önce

BDDK açıkladı: Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

Kredi Kartına Hangi Ürün Kaç Taksit Yapılacak? BDDK Açıkladı!, System.String[]
BDDK açıkladı: Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?
BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırlarını açıkladı.


Yayımlanan duyuru şöyle;

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) yapılan ve 11/01/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (Kurul) belirlenmesi düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11.01.2019 tarih ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu Yönetmelik değişikliği öncesinde Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında düzenlenen taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı üç bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

BDDK

TV TAKSİTLENDİRMESİNE DİKKAT ! 
Fiyatı 3.000 TL'ye kadar olan TV'lere 9 Taksit İmkanı Geldi


BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TAKSİT SINIRLARI VE YASAĞI

PDF: duyuru_0680_02

Kredi Kartına Hangi Ürün Kaç Taksit Yapılacak ?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34 Kaynak: Teknotalk.com

TV, Teknoloji
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