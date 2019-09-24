Kreş ihtiyacını Gemlik Belediyesi karşılıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın seçim dönemi vizyon projelerinden biri olan kreşin ihalesi sonuçlandı.



Gemlik Belediyesi'nde gerçekleşen ihalenin Komsiyon Başkanı İmar Müdürü Mustafa Şener olurken komisyon Satın Alma Müdürü Cengiz Güneş ile Can Yılmaz, Mahmut Atış ile İsmihan Aydemir'den oluştu. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk de ihaleyi yerinde izledi.



Kreş projesinin ihalesine Rensa İnşaat, Gençgün İnşaat ve İnşaat Mühendisi Murat Çeliktanteklif sundu. İhale en düşük teklifi veren Murat Çeliktan'da kaldı. Yapım süresi 250 gün olarak belirtilen kreşin önümüzdeki yıl hizmete başlaması planlanıyor.



Kreşin Gemlikli anneler için oldukça faydalı bir proje olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, maksatlarının özel sektöre rakip olmak değil, dar gelirli ailelere derman olmak olduğunu dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:



"İhale süreci tamamlanan kreşimiz, Sosyal Yaşam Merkezi'nde önceden TOMOKAY Görüntüleme Merkezi olarak hizmet veren binada yapılacak. Gemlik'in her yerinden ulaşımın çok kolay olduğu bu merkezi noktada yapılacak kreş, bölgeye canlılık ve renk katacak. Güvenli bir bakım alanı oluşturmak için yatırımına başladığımız bu kreş ile dar gelirli, çalışan anneler yavrularını görevlilerimize teslim ederek gün içinde kendi işlerini rahatlıkla halledebilecekler. Çocuklarımız için iyi kadro oluşturma çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah gelecek yıl eksiksiz bir şekilde kreşimiz hizmete girecek." - BURSA