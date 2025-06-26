Kripto Kemal: "Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Finans

Kripto Kemal: "Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık"

Kripto Kemal: "Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık"
26.06.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Blockchain Haftası, Web3 dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da buluşturdu. Etkinlikte konuşan kripto yayıncısı Kripto Kemal, Ninja Squad topluluğunun kullanıcılarına eğitim, analiz ve sosyal ağ desteği sunduğunu belirtti. "Amacımız para vaadi değil, bilgi ve tecrübe kazandırmak" dedi.

Kripto para ve Web3 teknolojilerinin giderek daha fazla hayatımıza entegre olduğu bir dönemde, İstanbul Blockchain Haftası (IBW) bu alanların gelişimine ışık tutan prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kıtaları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un kalbinde düzenlenen IBW, sadece bir yıllık zirve olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital ekonomi vizyonunu da temsil ediyor.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye, hükümet desteğiyle bu alanda önemli adımlar atıyor. IBW, sektördeki kuruculardan büyük şirketlerin yöneticilerine ve yeni projelerin geliştiricilerine kadar birçok önemli ismi aynı çatı altında topluyor. Fikir alışverişleri, paneller, atölyeler ve iş birliği fırsatlarıyla IBW, Web3'ün geleceğini İstanbul'da şekillendiriyor.

NİNJA SQUAD: TOPLULUKTAN GÜCE, KRİPTO KÜLTÜRÜNDE BİR YOLCULUK

Etkinlik kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan kripto yayıncısı Kripto Kemal, beşinci yılına giren Ninja Squad topluluğunun geldiği noktayı anlattı. Kripto ve finansal piyasalarda bireylerin kendilerini geliştirebileceği bir platform olan Ninja Squad, kullanıcılarına analizler, eğitim içerikleri ve teknik araçlar sunarak kapsamlı bir gelişim alanı vadediyor.

Kripto Kemal, topluluğun sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda sosyal bir ağ sunduğunu vurguladı: "Hiçbir şey bilmeyen biri bile bizim topluluğumuzda kendini geliştirip arkadaşlıklar kurabilir, deneyim kazanabilir. Amacımız kullanıcıya A'dan Z'ye destek sağlamak." Ekibin hazırladığı yazılımlarla kullanıcıların daha iyi veri okuyabilmesinin de sağlandığını belirten Kemal, topluluk temelli öğrenmenin gücüne dikkat çekti.

"PARA KAZANMA VAADİ DEĞİL, BİLGİYE ERİŞİM ÖNCELİĞİMİZ"

Kripto Kemal, piyasaya yeni giren kullanıcılar için bilgi karmaşasının büyük bir sorun olduğunu belirtti ve Ninja Squad'ın bu karmaşayı ortadan kaldırmak için profesyonel bir yapı sunduğunu ifade etti. "Biz kimseye para kazanacaksınız diye bir vaatle yola çıkmıyoruz" diyen Kemal, hedeflerinin kullanıcıyı bilgiyle donatmak, haberlere hızlı ulaşmasını sağlamak ve kendi yatırımlarını bilinçli şekilde yapmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Piyasanın gelişimine paralel olarak üzerinde çalıştıkları yeni ürünleri de yakında hayata geçireceklerini belirten Kemal, "Topluluğumuzu mutlu edecek yenilikler yolda" dedi. Deneyim kazanmanın zamanla ve doğru kaynaklarla mümkün olduğunu vurgulayan yayıncı, Ninja Squad'ın bu anlamda her seviyeden kullanıcıya açık, güçlü bir destek sistemi sunduğunun altını çizdi.

Blockchain, İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Kripto Kemal: 'Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
03:29
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:43
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
00:05
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 19:30:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kripto Kemal: "Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.