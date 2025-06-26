Kripto Kemal: "Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık"

Kripto para ve Web3 teknolojilerinin giderek daha fazla hayatımıza entegre olduğu bir dönemde, İstanbul Blockchain Haftası (IBW) bu alanların gelişimine ışık tutan prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kıtaları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un kalbinde düzenlenen IBW, sadece bir yıllık zirve olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital ekonomi vizyonunu da temsil ediyor.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye, hükümet desteğiyle bu alanda önemli adımlar atıyor. IBW, sektördeki kuruculardan büyük şirketlerin yöneticilerine ve yeni projelerin geliştiricilerine kadar birçok önemli ismi aynı çatı altında topluyor. Fikir alışverişleri, paneller, atölyeler ve iş birliği fırsatlarıyla IBW, Web3'ün geleceğini İstanbul'da şekillendiriyor.

NİNJA SQUAD: TOPLULUKTAN GÜCE, KRİPTO KÜLTÜRÜNDE BİR YOLCULUK

Etkinlik kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan kripto yayıncısı Kripto Kemal, beşinci yılına giren Ninja Squad topluluğunun geldiği noktayı anlattı. Kripto ve finansal piyasalarda bireylerin kendilerini geliştirebileceği bir platform olan Ninja Squad, kullanıcılarına analizler, eğitim içerikleri ve teknik araçlar sunarak kapsamlı bir gelişim alanı vadediyor.

Kripto Kemal, topluluğun sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda sosyal bir ağ sunduğunu vurguladı: "Hiçbir şey bilmeyen biri bile bizim topluluğumuzda kendini geliştirip arkadaşlıklar kurabilir, deneyim kazanabilir. Amacımız kullanıcıya A'dan Z'ye destek sağlamak." Ekibin hazırladığı yazılımlarla kullanıcıların daha iyi veri okuyabilmesinin de sağlandığını belirten Kemal, topluluk temelli öğrenmenin gücüne dikkat çekti.

"PARA KAZANMA VAADİ DEĞİL, BİLGİYE ERİŞİM ÖNCELİĞİMİZ"

Kripto Kemal, piyasaya yeni giren kullanıcılar için bilgi karmaşasının büyük bir sorun olduğunu belirtti ve Ninja Squad'ın bu karmaşayı ortadan kaldırmak için profesyonel bir yapı sunduğunu ifade etti. "Biz kimseye para kazanacaksınız diye bir vaatle yola çıkmıyoruz" diyen Kemal, hedeflerinin kullanıcıyı bilgiyle donatmak, haberlere hızlı ulaşmasını sağlamak ve kendi yatırımlarını bilinçli şekilde yapmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Piyasanın gelişimine paralel olarak üzerinde çalıştıkları yeni ürünleri de yakında hayata geçireceklerini belirten Kemal, "Topluluğumuzu mutlu edecek yenilikler yolda" dedi. Deneyim kazanmanın zamanla ve doğru kaynaklarla mümkün olduğunu vurgulayan yayıncı, Ninja Squad'ın bu anlamda her seviyeden kullanıcıya açık, güçlü bir destek sistemi sunduğunun altını çizdi.