Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. Yabancı Futbolcusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. Yabancı Futbolcusu

Kristjan Asllani, Beşiktaş\'ın 195. Yabancı Futbolcusu
31.01.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu Arnavut.

Beşiktaş'ın, İtalya Serie A takımlarından Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlıların tarihindeki 195. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, Inter'ın 23 yaşındaki Arnavut futbolcusu Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Asllani de Kartal'ın 195. yabancı oyuncusu oldu.

Empoli altyapısında yetişti

Empoli altyapısında futbol hayatına başlayan Kristjan Asllani, kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda ise bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu. Inter'de 99 müsabakada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino'ya kiralanan Asllani, yeni takımıyla 16 mücadeleye çıkarken, gol ya da asist üretemedi.

Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 maça çıktı

Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nın formasını 38 kez sırtına geçirdi. 2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Asllani, 5 gol ve 2 asistle Arnavutluk'a katkı sağladı.

Kış transfer döneminin ikinci transferi

Arnavut futbolcu, kış transfer döneminde Beşiktaş'ın ikinci transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti.

Siyah-beyazlı ekip 6 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın ikinci Arnavut futbolcusu

Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu oldu. Kartal'ın 2023-2024 sezonunda Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayı giyen ilk Arnavut futbolcu olmuştu.

Beşiktaş, Muçi'yi bu sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiraladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. Yabancı Futbolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:06:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. Yabancı Futbolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.