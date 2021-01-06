Kronikleşmiş yol sorunlarına neşter - Son Dakika

Fatsa Belediyesi, 30 kilometre beton yol programı ile kırsal mahallelerin kronikleşmiş sorunlarına neşter vuruyor.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2020 yılı 30 kilometre beton yol programında Sazcılar, Aslancami, Bolaman, Yeniyurt, Hacıköy, Yavaş, Aşağı Yavaş, Yassıbahçe, Kösebucağı, Arpalık, Aşağıtepe, Yukarıtepe, Örencik, Sefaköy, Yassıtaş, Kılıçlı, Geyikçeli, Hatipli, Kargucak, Karşıyaka, Saraytepe, Ilıca, Yenipazar ve Karataş Mahallelerinde beton yol çalışmaları gerçekleştirdi. 30 kilometrelik program kapsamında toplamda 15 kilometre beton yol çalışması gerçekleştiren ekipler yüzde 50 seviyeye ulaşırken 2021 yılının Mart ayına kadar bu programın tamamlanacağı ifade edildi. Yusuflu ve Gölköy Mahallelerinde beton yol çalışması devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar beton yolların kırsal mahallelerde yolların standardını yükselttiğini belirterek, "Fatsa'nın her karış toprağı bizim için aynı özellik ve değerde. Yarınlara umutla bakmak gelecek nesillere daha da yaşanılabilir Fatsa bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Kırsal mahallerimizde artık çakıl serme dönemini bitiyoruz. Kırsal mahallerimizi kaliteli beton yollarla şehir merkezi konforunda yapıyoruz. Temmuz ayında başlayan ilk beton yol programımızın ilk etabını önümüzdeki mart ayında bitirdikten sonra vakit kaybetmeden ikinci beton yol programımıza başlayacağız" dedi. - ORDU