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Kros Milli Takımı Portekiz'e gitti

6 saat önce

26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, Portekiz'e gitti.

Kros Milli Takımı Portekiz'e gitti, System.String[]

26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, Portekiz'e gitti.

Şampiyona, 8 Aralık Pazar günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek. Büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışların koşulacağı şampiyonada, Türkiye'yi 23 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda, organizasyon tarihinde büyük kadınlarda 3 şampiyonluk elde eden tek isim olan Yasemin Can'ın yanı sıra erkeklerde 2015 şampiyonu Ali Kaya ve 2016 şampiyonu Aras Kaya da yer alıyor.

Türkiye Kros Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:

Büyük kadınlar: Meryem Akdağ, Esma Aydemir, Yasemin Can, Remziye Erman

23 yaş altı kadınlar: Bahar Atalay, Damla Çelik, Sümeyye Erol, Betül Gülengül

20 yaş altı kadınlar: Ayşe Ecer, Sıla Ergün, Elif Şura Özdemir, Hatice Yıldırım

Büyük erkekler: Sezgin Ataç, Ali Kaya, Aras Kaya, Ramazan Özdemir

23 yaş altı erkekler: Ahmet Alkanoğlu, Hüseyin Can, Kenan Sarı

20 yaş altı erkekler: Ayetullah Aslanhan, Muhammed Can Çatal, Tarık Demir, Ahmet Mutlu

Portekiz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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