Kruvaziyer turizminde rota Türkiye

İMEAK Deniz Ticaret Odası, 31 ülkeden 120 limanın üye olduğu dünyanın en büyük kruvaziyer liman örgütü Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği'ne (MedCruise) üye oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, üyelikle birlikte, kruvaziyer turizminde rotanın Türkiye olacağını söyledi.

Akdeniz'deki limanların temsilcileri, dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörleri ile turizm acentelerinin katıldığı 55. MedCruise Genel Kurulu'na, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı temsilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk katıldı. Toplantıda kruvaziyer operatörleri ile Türk limanları arasında 2020 ve sonraki sezonlara yönelik yapılacak çalışmalar görüşülürken, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın üyeliği, genel kurulda onaylandı.

Genel kurul üyelerine Türk kruvaziyer sektörüyle ilgili bir sunum yapan Öztürk, Türkiye'nin doğası, tarihi, modern limanları ile kruvaziyer gemileri için eşsiz rota olduğunu söyledi. Akdeniz'in yüzde 20 pay ile kruvaziyer sektöründe ikinci büyük pazar olduğunu ifade eden Öztürk, "2027'ye kadar dünyada 123 gemi suya inecek. Her 39 günde bir gemi inşa edilip kruvaziyer turizminin hizmetine girecek. Gemilerin önemli bölümü Akdeniz'de seyahat edecek. Kruvaziyer firmaları aşırı yoğunluk ve yerel halkın memnuniyetsizliğinden dolayı Venedik, Barselona, Dubrovnik gibi Batı Akdeniz limanlarından farklı limanlar arıyorlar. Bu nedenle Doğu Akdeniz'e yöneldiler. Nitekim son aylarda en fazla rezervasyon alan yerler Türkiye, Karadeniz ve Kuzey Afrika. İstanbul'daki Galataport'un devreye girmesi de bu süreci hızlandırdı. Gemilerinin yüzde 16'sı Akdeniz'de olan MSC'nin yetkilileri, önümüzdeki dönemde 4 gemiyi daha Akdeniz'e yönelteceklerini, Doğu Akdeniz ve Türkiye pazarına dönmekten mutlu olduklarını açıkladılar" diye konuştu.

LÜKS YELKENLİLER GELİYOR

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak kruvaziyer gemilerinin Türkiye'ye geri dönmesi için 2015'ten bu yana çalıştıklarını belirten Öztürk, "Son dönemde kruvaziyer yolcuları için küçük liman şehirleri cazip hale geldi. Kruvaziyer operatörlerinin radarında Bodrum, Fethiye gibi limanlar da var. Ayrıca küçük ama lüks yelkenli gemilerin 2021'deki duraklarından biri Türkiye olacak" dedi.