Kş aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kş aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap - Son Dakika

Kş aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap

6 saat önce

Etin kavurmalık olarak hazırlanması Etin tencerede pişirilmesi Kavurmalı hıtabın içinin hazırlanması İşletme Sahibi Zeynal Abidin Dinç'in konuşması Hamurun içine malzemeyi ekleyip fırına verilmesi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın konuşması Adıyaman'da kış aylarının vazgeçilmez...

Etin kavurmalık olarak hazırlanması

Etin tencerede pişirilmesi

Kavurmalı hıtabın içinin hazırlanması

İşletme Sahibi Zeynal Abidin Dinç'in konuşması

Hamurun içine malzemeyi ekleyip fırına verilmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın konuşması

Adıyaman'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap

Adıyaman'nın yöresel yemeklerinden "kavurmalı hıtap" havaların soğumasıyla daha çok ilgi görüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç:

"Soğan, sarımsak, kavurma, biber ve çeşitli baharatlar ile harmanlanan bu kış yemeği, sağlık açısından oldukça faydalı"

ADIYAMAN - ORHAN PEHLÜL - Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'ın yöresel tatlarından "kavurmalı hıtap", kış aylarında en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

Adıyaman'ın vazgeçilmez yemeği kavurmalı hıtap, özellikle kış aylarında yöre halkından yoğun talep görüyor.

Yarım saat içerisinde yapılabilen bu lezzet için hazır haldeki et kavurma, kuru soğan, maydanoz, sarımsak ve yeşil biber, zırhla ince ince kıyılıyor. Baharat, pul biber ve tuz ile harmanlanan karışım, elde açılan mayasız hamurun arasına konularak taş ocakta pişiriliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavurmalı hıtabın Adıyaman'a has ve özel bir yemek olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın, medeniyetlerin beşiği olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Adıyaman, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memlekettir. Kentimize has olan kavurmalı hıtap, hem damaklara hitap ediyor hem de bir beyin cerrahi uzmanı olarak sağlık açısından baktığımda, çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Soğan, sarımsak, kavurma, biber ve çeşitli baharatlar ile harmanlanan bu kış yemeği, sağlık açısından da oldukça faydalı. Fırında piştikten sonra diğer güne de sıcak yenilebilen bu yemeğimiz, gençler ve Adıyamanlı vatandaşlar tarafından da oldukça rağbet görüyor. Özellikle gençlerimiz obezite denilen hastalıktan korunmak için bu tür yöresel yemeklerimizi daha çok tüketmelidir. Çünkü fastfood tarzı yiyecekler sağlık açısından oldukça zararlı."

İşletme sahibi Zeynal Abidin Dinç ise kavurmalı hıtabın kış günlerinde en çok tercih edilen yöresel yemekler arasında yer aldığını belirtti.

Yemeğin hazırlanışının kolay olduğunu anlatan Dinç, şunları ifade etti:

"Kavurmalı hıtabın tarihi çok eski. Teknoloji gelişmeden önce buzdolabı yoktu ve önceden eti pişirip top haline getirirdik, daha sonra soğuk olan bir odada sepetin içerisinde kedilerin ulaşamadığı yere yani odanın tavanına asardık. Şimdi ise her evde buzdolabı var ve serince saklayabiliriz."

Kavurmalı hıtabı haftada 3-4 defa tükettiğini belirten Dinç, bu lezzetin, Adıyaman yöresel tatları arasında ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekledi.

Kş aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:31 Kaynak: AA
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