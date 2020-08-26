KTB'den okullara maske ve dezenfektan yardımı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ihtiyacı olan okullara maske ve dezenfektan yardımında bulundu.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, talepler doğrultusunda okullara maske, dezenfektan ve dezenfektan standı desteği verildi.

KTB Genel Sekreteri Mustafa Burak Yıldırım tarafından Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Yalçın Delikan Ortaokulu'na bin maske, 30 litre dezenfektan, 30 dezenfektan kutusu ve aparatı teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Başkanı Recep Bağlamış maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkatle uyulması gerektiğini belirtti.

İhtiyaç sahibi okullara yardımlarının devam edeceğini anlatan Bağlamış, kendilerinin de koronavirüs ile mücadelede gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.