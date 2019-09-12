Son Dakika Haberleri: KTO Başkanı Gülsoy'dan Faiz İndirimi Değerlendirmesi
Son Dakika Ekonomi Haber

KTO Başkanı Gülsoy'dan Faiz İndirimi Değerlendirmesi

1 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararını değerlendirdi.

KTO Başkanı Gülsoy'dan Faiz İndirimi Değerlendirmesi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararını değerlendirdi.


KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.


Faiz indirimini değerlendiren Başkan Gülsoy; "TCMB Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı içerisinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmiş ve bu gelişme iş dünyasını umutlandırmıştı. Gerek ekonomistlerin gerekse iş dünyasının beklentisi faiz indirimlerinin devamının geleceği yöndeydi. Son yapılan açıklamaya göre politika faizi 3,25 baz puan düşürülerek yüzde 16,50 ye indi. Faiz indiriminin devamı, reel sektörün moralini yükselten bir karar oldu. Sık sık dile getirdiğim üzere yüksek faizler iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu kapsamda faiz indirimlerinin devamı konusunda ki karar, bizler için oldukça önemli. Aynı şekilde özel bankaların da bu karara sahip çıkarak reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz. Zorlu süreçleri birlikte atlatabileceğimiz düşüncesiyle var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyor, bir birimize güvenerek, birbirimize sahip çıkarak ekonomide hızla istediğimiz noktaya geleceğimize canı gönülden inanıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Merkez Bankası, Ömer Gülsoy, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü
Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KTO Başkanı Gülsoy'dan Faiz İndirimi Değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]