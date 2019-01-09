Son Dakika Haberleri: Kü'den "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyasına Destek

Kü'den "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyasına Destek

54 dakika önce

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) öğrencileri, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasına destek olmak amacıyla, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.

Kü'den
Kastamonu Üniversitesi (KÜ) öğrencileri, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasına destek olmak amacıyla, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.

Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki ziyarette, okuma alışkanlığının çocuklara kazandırılması sorumluluğunun sadece eğitim camiasının işi olmadığını söyledi.

Her kesimin topyekün bu duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirten Kaymakam Pişkin, "İdareciler de bu işe önayak olmalı. Farklı projelerle amaca ulaşmak için insanları kanalize etmeliler. Başlatmış olduğumuz, projeler çok şükür Tosya'da güzel bir karşılık buldu. Tosyalı hemşehrilerimin yanı sıra, hem yurt içinden hem de yurt dışından projelerimize bir çok hayırsever çeşitli bağışlarda bulunarak destek oldu. Bu demektir ki, toplum aslında böyle çalışmaları seviyor ve arzu ediyor. Toplumun her kesiminin ilgisini uyandıran kampanyalarımıza, Kastamonu Üniversitesinin katkı vermesi benim için çok mutluluk verici bir hadise." diye konuştu.

Kaymakam Pişkin, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı ve eğitim fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Kastamonu Üniversitesi, Tosya, Kastamonu, Güncel
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