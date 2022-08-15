Malezya eski Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluk davasında nihai temyiz süreci başladı - Son Dakika
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Malezya eski Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluk davasında nihai temyiz süreci başladı

15.08.2022 14:50
Malezya eski Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluk davasında nihai temyiz süreci başladı

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın milyarlarca dolarlık Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk skandalıyla bağlantılı mahkumiyetini iptal ettirmek için başvuruda bulunduğu nihai temyiz süreci başladı.

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın milyarlarca dolarlık Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk skandalıyla bağlantılı mahkumiyetini iptal ettirmek için başvuruda bulunduğu nihai temyiz süreci başladı.

Malezya Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Necip'in, 1MDB devlet fonunun yağmalanmasıyla bağlantılı yolsuzluk mahkumiyetinin iptal edilmesi için yaptığı nihai temyiz sürecinde davaya ilişkin ifade ve delilleri tekrar inceleyecek.

Hakkındaki tüm yolsuzluk iddialarını reddeden ve masum olduğunu yineleyen 69 yaşındaki Necip, temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklerken kefaletle serbest bırakılmıştı.

Necip'in, nihai temyiz davasını da kaybetmesi durumunda Malezya'nın hapse giren ilk eski başbakanı olacağı ifade ediliyor.

Yüksek Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip Rezak'ı, eski bir 1MDB birimi olan SRC International şirketinden yasa dışı olarak 42 milyon ringgiti (9,4 milyon dolar) zimmetine geçirmek, görevi ve güveni kötüye kullanmak ve kara para aklama suçlarından suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu kararın temyize götürülmesinin ardından Temyiz Mahkemesi, davayı "ulusal utanç" olarak nitelendirmiş ve aralık ayında Necip'e verilen ceza ve mahkumiyeti onamıştı.

Savunmadan yeni delil talebi

Necip, nihai temyiz sürecine yeni avukat ekibiyle devam etme kararı alırken, savunma ekibi, eski başbakanı mahkum eden yüksek mahkeme üyesinin çıkar çatışmasıyla karar verdiğini iddia ederek, yeniden yargılama yolunu açabilecek yeni kanıtlar sunmaya çalışıyor. Necip Rezak'ın savunma ekibi, nihai temyiz davasının ilk duruşmasında mahkemeden davaya dair yeni delilleri kabul etmesini talep etti. Savunma avukatları, Necip hakkındaki 12 yıl hapis ve yaklaşık 52 milyon dolarlık para cezasını bozmak ve yeniden yargılamanın önünü açabilmek umuduyla Temyiz Mahkemesinin yeni delilleri kabul etmesini istedi.

Savcılık ise savunmanın yeni kanıtlar sunması gerektiğine dair argümanlarını, davanın ilerlemesini ve sonucunu manipüle etmek için son "şüpheli girişim" olarak nitelendirdi.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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