Myanmar'daki askeri yönetim, etnik grupları yolcu uçağına ateş açmakla suçladı

KUALA Myanmar'daki askeri yönetim, doğudaki Kayah eyaletindeki etnik grupları, inmeye hazırlanan yolcu uçağına ateş ederek gövdeyi delen kurşunla bir yolcuyu yaralamakla suçladı.

Devlet televizyonu MRTV, 63 yolcu taşıyan Myanmar Ulusal Hava Yolları uçağının, Karenni olarak da bilinen doğudaki Kayah eyaletinin başkenti Loikaw'a inmek üzereyken etnik silahlı gruplar tarafından vurulduğunu duyurdu.

İktidardaki askeri konseyin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, yaptığı açıklamada, silahlı saldırının askeri yönetime karşı savaşan etnik silahlı gruplardan Karenni Ulusal İlerleme Partisi mensupları ve "Halkın Ordusu" müttefikleri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tümgeneral Zaw Min Tun, MRTV'ye telefonla verdiği demeçte, "Yolcu uçağına yapılan bu tür bir saldırının savaş suçu olduğunu söylemek istiyorum. Barış isteyen kişi ve kuruluşların bu konuyu her yerde kınaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

MRTV haberine göre, söz konusu mermi havaalanının yaklaşık 6,5 kilometre kuzeyinde ve 3 bin 500 fit yükseklikte inişe hazırlanan uçağın alt gövdesine girdi ve yolculardan birini yaraladı.

Yaralı yolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, etnik silahlı gruplar, yolcu uçağına saldırı iddialarını yalanladı.

Öte yandan Myanmar Ulusal Hava Yolları'nın Loikaw'daki ofisi, şehre yapılan tüm uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini duyurdu.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen tutuklu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.